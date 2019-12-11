РПЦ отказалась от строительства нового крупного храма в Южно-Приморском парке

Приход прислушался к просьбам петербуржцев, отстаивающих большую зеленую зону.

РПЦ свернула планы по строительству крупного храмового комплекса в Южно-Приморском парке Об этом сообщила депутат петербургского ЗакСа Надежда Тихонова в своей официальной группе "ВКонтакте" 13 марта.

В приходе храма Покрова Божией Матери депутату заявили, что строительство отменилось из-за "изменившейся концепции развития приходской деятельности". Вместо большого храма в РПЦ решили ограничиться часовней и церковным двухэтажным домом, оба здания станут заменой уже имеющихся построек, но расположат их чуть дальше. Оставшуюся территории приход пообещал благоустроить и сделать свободным для горожан.

Ранее к депутату обратились жители Красносельского района и попросили вмешаться в возможное возведение храма за счет части парка. Строительные заборы на участке появились весной прошлого года. Тихонова передала просьбу петербуржцев о сохранении зеленой зоны митрополиту Варсонофию. Депутат обрадовалась, что приход пошел навстречу петербуржцам, и надеется на то, что обещание оставить территориию открытой будет сдержано.

Ранее мы рассказывали, что митрополит Варсонофий попросил отдать РПЦ храм Спаса на Крови.

Фото: Надежда Тихонова|депутат ЗакС СПб / "ВКонтакте"