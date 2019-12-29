Митрополит Варсонофий попросил отдать РПЦ храм Спаса на Крови

Смольный обсудит этот вопрос 5 марта.

Петербургский митрополит Варсонофий попросил городские власти передать в ведение РПЦ храм Спаса на Крови, расположенный на набережной канала Грибоедова. Об этом 28 февраля на своей странице "ВКонтакте" рассказал депутат Максим Резник.

Парламентарий отметил, что 5 марта Смольный соберет большое совещание по возникнувшему вопросу.

Храм Воскресения Христова на Крови построили в память императору Александру II. Собор признан памятником архитектуры и является музеем-элементом комплекса "Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор"".

Ранее мы писали, что РПЦ захотела безвозмездно получить собор Архангела Михаила в Ломоносове.

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