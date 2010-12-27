РПЦ захотела безвозмездно получить собор Архангела Михаила в Ломоносове

На данный момент собор принадлежит правительству Петербурга, но используется для нужд церкви.

Российская православная церковь (РПЦ) попросила правительство Петербурге передать ей собор Архангела Михаила, который находится в Ломоносове. Речь идет о безвозмездной передаче сооружения на сто лет. Соответствующее обращение церковный приход разместил на сайте городского комитета имущественных отношений.

Сейчас собор Архангела Михаила принадлежит Смольному, но его используют для нужд РПЦ. Поэтому представители церковной организации посчитали логичным вступить в полноправное юридическое владение на установленный срок.

Напомним, что собор Архангела Михаила возвели в Ломоносове в честь 300-летия царствования дома Романовых. Строительство завершили в 1914 году.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный поможет девочке, пострадавшей на отдыхе в Турции.

Фото: Википедия