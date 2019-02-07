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Исаакиевский собор и Спас на Крови с 1 мая перешли на летний график
Сегодня, 10:56
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Исаакиевский собор и Спас на Крови с 1 мая перешли на летний график

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Посетители смогут самостоятельно осматривать интерьеры музеев.

Исаакиевский собор и храм Спас на Крови перешли на специальный летний график посещений, который продлится до 30 сентября. Согласно новому расписанию, музеи будут открыты для посетителей с 18:00 до 21:30, при этом вход возможен строго до 21:00. Особенностью летнего режима станет отсутствие экскурсионного обслуживания в вечерние часы — посетители смогут самостоятельно осматривать интерьеры знаменитых памятников архитектуры.

Колоннада Исаакиевского собора также будет доступна для посещения ежедневно до 21:30 с последним подъемом в 21:00. Среду музейные комплексы объявили выходным днем. Как поясняют в пресс-службах учреждений культуры, такой график введен для создания более комфортных условий посещения в период высокого туристического сезона и позволит распределить поток гостей, избежав традиционных дневных очередей.

Напомним, что оба храма-музея входят в число самых посещаемых достопримечательностей Санкт-Петербурга и являются объектами культурного наследия федерального значения.

Ранее Piter.TV сообщал, что памятник пионерам-героям в Таврическом саду подготовили к 80-летию Победы.

Фото: Piter.TV

Теги: детний график работы, исаакиевский собор, спас на крови
Категории: Лента новостей, Культура, Новости России,

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