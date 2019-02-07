Исаакиевский собор и Спас на Крови с 1 мая перешли на летний график

Посетители смогут самостоятельно осматривать интерьеры музеев.

Исаакиевский собор и храм Спас на Крови перешли на специальный летний график посещений, который продлится до 30 сентября. Согласно новому расписанию, музеи будут открыты для посетителей с 18:00 до 21:30, при этом вход возможен строго до 21:00. Особенностью летнего режима станет отсутствие экскурсионного обслуживания в вечерние часы — посетители смогут самостоятельно осматривать интерьеры знаменитых памятников архитектуры.

Колоннада Исаакиевского собора также будет доступна для посещения ежедневно до 21:30 с последним подъемом в 21:00. Среду музейные комплексы объявили выходным днем. Как поясняют в пресс-службах учреждений культуры, такой график введен для создания более комфортных условий посещения в период высокого туристического сезона и позволит распределить поток гостей, избежав традиционных дневных очередей.

Напомним, что оба храма-музея входят в число самых посещаемых достопримечательностей Санкт-Петербурга и являются объектами культурного наследия федерального значения.

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Фото: Piter.TV