Строительные леса со Спаса на Крови полностью снимут к началу 2027 года

Основные работы выполнены примерно на 95%.

Масштабная реставрация фасадов и шатров храма Спас на Крови вышла на финишную прямую. Как сообщили "КП-Петербург" в музее-памятнике "Исаакиевский собор", строительные леса будут полностью демонтированы к 1 января 2027 года. Завершить работы удалось раньше запланированного срока благодаря благоприятным погодным условиям.

Реставрация, начавшаяся в 2018 году, приближается к завершению: основные работы выполнены примерно на 95%. В начале июля 2026 года над конструкциями показался золотой купол колокольни, который долгое время был скрыт от глаз петербуржцев и туристов. Сейчас специалисты постепенно разбирают строительные леса сверху вниз, одновременно очищая фасады от строительной пыли.

По словам начальника отдела по связям с общественностью и культурным проектам музея Игоря Стахеева, после демонтажа конструкций реставраторам останется провести финальную очистку поверхностей и завершить отдельные технические операции.

Однако полная реставрационная история памятника на этом не закончится. Из-за сложности архитектуры и богатого мозаичного убранства храм требует постоянного профессионального ухода. После завершения нынешнего этапа специалисты продолжат поэтапное восстановление отдельных элементов одного из самых узнаваемых символов Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что готовность реставрации фасадов дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского превысила 70%.

Фото: Piter.TV