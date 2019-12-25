Глыба снега смяла крышу припаркованного автомобиля в Мурино

Инцидент произошел у дома №18 по Воронцовскому бульвару.

В Мурино крыша припаркованного аавтомобиля пострадала от глыбы снега, упавшей на нее. Об этом 14 декабря очевидцы рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел у дома №18 по Воронцовскому бульвару, где и был припаркован Mitsubishi Lancer.

От снега и наледи страдают не только машины, но и петербуржцы. Из-за упавшей сосульки на набережной реки Мойки петербурженка впала в кому. Девушку в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

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