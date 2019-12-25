С начала декабря в Петербурге возбудили 121 административное дело за плохую уборку снега

Общая сумма штрафов составляет 22,3 млн рублей.

С начала декабря Государственная жилищная инспекция Петербурга (ГЖИ) проверила на качество уборки дворов и крыш от снега и наледи 37 государственных, 131 частную компанию и 160 ТСЖ и ЖСК по 3621 адресу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По 24% адресов выявлены нарушения. Больше всего замечаний было отмечено по очистке кровель от снега и наледи (43%) и очистке выходов из парадных от снега и снежно-ледяных образований и вывозу снега (29%).

Фото: пресс-служба ГЖИ

В результате проверок возбуждено 121 административное дело, по которым предусмотрен штраф на общую сумму 22,3 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге почти в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков.

Главное фото: Piter.TV