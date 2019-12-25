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В Петербурге почти в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков
Сегодня, 15:38
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В Петербурге почти в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков

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В среднем в сутки за услуги работодатели готовы платить 300 рублей.

С наступлением зимы в России выросло число вакансий для снегоуборщиков. По сравнению с декабрем прошлого года спрос вырос на 61%, с декабрем 2019  года – на 91%. Об этом "Peterburg2" рассказали в пресс-службе "Авито.Услуги".

Больше всего предложений можно найти в Петербурге. За год спрос на снегоуборщиков вырос в пять раз. В среднем в сутки за услуги работодатели готовы платить 300 рублей, механизированная уборка снега оценивается в 850 рублей. 

В рейтинге также оказались Нижний Новгород, Сургут, Пермь, Ярославль, Астрахань, Курск и Самара. 

Ранее глава Жилищного комитета заявил о нехватке дворников и кровельщиков в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: вакансии, снегоуборщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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