В Петербурге почти в пять раз вырос спрос на снегоуборщиков

С наступлением зимы в России выросло число вакансий для снегоуборщиков. По сравнению с декабрем прошлого года спрос вырос на 61%, с декабрем 2019 года – на 91%. Об этом "Peterburg2" рассказали в пресс-службе "Авито.Услуги".
Больше всего предложений можно найти в Петербурге. За год спрос на снегоуборщиков вырос в пять раз. В среднем в сутки за услуги работодатели готовы платить 300 рублей, механизированная уборка снега оценивается в 850 рублей.
В рейтинге также оказались Нижний Новгород, Сургут, Пермь, Ярославль, Астрахань, Курск и Самара.
Ранее глава Жилищного комитета заявил о нехватке дворников и кровельщиков в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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