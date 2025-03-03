Упавшая с крыши глыба льда сильно помяла легковушку на Парашютной улице

Под удар попала припаркованная у тротуара Lada.

В Приморском районе Петербурга с крыши высотки упала глыба льда. Под удар попала припаркованная у тротуара Lada — машине серьезно досталось. Очевидцы предупреждают: наверху осталась еще одна опасная наледь.

Инцидент произошел у 24-этажного дома на Парашютной улице. Ледяная глыба рухнула прямо на заднюю часть легковушки. По словам очевидцев, удар был такой силы, что автомобиль серьезно деформировало: помят кузов, разбито стекло и задний фонарь. Со стороны кажется, будто машина побывала в серьезном ДТП.

К счастью, в момент происшествия в салоне никого не было — жертв удалось избежать. Однако, как отмечают местные жители, опасность миновала не до конца. На крыше все еще угрожающе висит еще одна глыба льда, готовая рухнуть в любой момент.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб