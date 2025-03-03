Глыба льда упала на мать с ребёнком в Дагестане

Женщина попала в больницу с ЧМТ, о состоянии ребенка подробностей нет.

На территории Дагестана на женщину с ребенком обрушилась глыба льда. Соответствующая информация распространилась по социальным сетям. Инцидент попал на запись с уличной камеры видеонаблюдения, установленной в городе Махачкала, по улице Алибекова. По данным местных ТГ-каналов, в результате женщина была госпитализированы с места событий. медики диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. О состоянии ребенка на текущий момент сведений нет.

Женщина шла у дома на улице Алибекова и держала ребёнка на руках, когда с крыши на неё упала глыба. Женщина сразу потеряла сознание, на помощь к ней и ребёнку кинулись прохожие. ТГ-канал BAZA

Глыба льда пробила машину на 9-й линии Васильевского острова.

Фото и видео: ekmark.online, Telegram / 112, BAZA