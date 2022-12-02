Глыба льда убила петербуржца на проспекте Мечникова

На место происшествия приехали врачи скорой помощи.

В Петербурге сосулька убила мужчину. Глыба льда упала на голову жителя города на перекрестке проспекта Мечникова и Замшиной улицы 18 декабря. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Признавашки ДТП и ЧП" во ВКонтакте.

Мужчине в куртке сотрудника ЖКС наледью пробило голову. Горожанину было 30 лет, рассказал свидетель случившегося.

На место происшествия приехали врачи скорой помощи. Они констатировали смерть мужчины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сосново водитель-мигрант убегал от ДПС и погиб в ДТП.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП