В Сосново водитель-мигрант убегал от ДПС и погиб в ДТП

Иностранец врезался в автомобиль Lada.

Накануне, 17 декабря, в Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. В поселке Сосново на автодороге "Ушково-Гравийное" водитель-мигрант, убегая от сотрудников ДПС, врезался в автомобиль Lada. В результате случившегося гражданин Узбекистана скончался.

Увидев автомобиль дорожных полицейских, водитель остановился и выключил фары, после чего совершил разворот и, резко увеличив скорость, попытался скрыться в обратном направлении. На высокой скорости автомобиль иностранца вылетел на полосу встречного движения и врезался в машину.

По информации Piter.tv, инцидент произошел ночью. Известно, что 34-летний погибший на миграционном учете не состоял. Вероятно, по этой причине он решил убежать от правоохранителей.

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Фото: Piter.tv