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В Сосново водитель-мигрант убегал от ДПС и погиб в ДТП
Сегодня, 10:35
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В Сосново водитель-мигрант убегал от ДПС и погиб в ДТП

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Иностранец врезался в автомобиль Lada.

Накануне, 17 декабря, в Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. В поселке Сосново на автодороге "Ушково-Гравийное" водитель-мигрант, убегая от сотрудников ДПС, врезался в автомобиль Lada. В результате случившегося гражданин Узбекистана скончался. 

Увидев автомобиль дорожных полицейских, водитель остановился и выключил фары, после чего совершил разворот и, резко увеличив скорость, попытался скрыться в обратном направлении. На высокой скорости автомобиль иностранца вылетел на полосу встречного движения и врезался в машину.

По информации Piter.tv, инцидент произошел ночью. Известно, что 34-летний погибший на миграционном учете не состоял. Вероятно, по этой причине он решил убежать от правоохранителей. 

Ранее на Piter.tv: жителя Пикалево вывезли в лес, истязали и ограбили.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, мигранты, погиб водитель, смертельное дтп, сосново
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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