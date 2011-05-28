Жителя Пикалево вывезли в лес, истязали и ограбили

Мужчине нанесли телесные повреждения, воткнули нож в левое бедро, отрезали мочку уха и открыто похитили 10 тыс. рублей, золотое кольцо, мобильный телефон, ключи от квартиры и гаража.

В воскресенье, 17 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о том, что у дома №21 в деревне Заречье Бокситогорского района Ленобласти находится избитый и связанный человек. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии на место происшествия правоохранителями был обнаружен 57-летний мужчина, у которого неизвестные похитили ценности, и, после нанесения телесных повреждений, оставили в лесу.

Пострадавший был госпитализирован с резаным ранением средней трети левого бедра, закрытым переломом ребер слева, частичной ампутацией мочки левого уха, гематомами и ссадинами на лице в удовлетворительном состоянии. Как он сообщил позже, в период с 08:10 до 11:00 воскресенья в Пикалево трое неизвестных посадили его в фургон Volkswagen и вывезли в лесной массив в районе деревни Заречье Бокситогорского района. Там ему нанесли телесные повреждения, воткнули нож в левое бедро, отрезали мочку уха и открыто похитили 10 тыс. рублей, золотое кольцо, мобильный телефон, ключи от квартиры и гаража. Один из неизвестных поехал обыскивать квартиру и гараж, после его возвращения преступники с места происшествия скрылись. Пострадавший указал, что один из похитителей имеет кавказскую внешность, одет в клетчатую куртку или рубашку чёрного и красного цветов, кроссовки тёмного цвета с белыми шнурками.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что рабочего насмерть придавило грунтом на Подвойского.

Фото: Piter.TV