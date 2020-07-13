Рабочего насмерть придавило грунтом на Подвойского

Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

В воскресенье, 17 декабря, в полицию поступило сообщение от 32-летнего прораба о том, что у одного из домов по улице Подвойского рабочего придавило грунтом. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что на территории стройплощадки теплотрассы 55-летний специалист по изоляции труб проводил работы в траншее. Около 13:08 по неустановленной причине его придавило грунтом к трубе. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело

Ранее мы сообщили о том, что на Балтийском заводе в результате падения с высоты 12 метров погиб рабочий.

Фото: Piter.TV