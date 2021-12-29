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На голову пенсионерки упала глыба льда на Садовой улице
Сегодня, 21:15
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На голову пенсионерки упала глыба льда на Садовой улице

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На месте происшествия медики приняли решение о госпитализации женщины в Мариинскую больницу. 

В понедельник, 14 февраля, на голову 69-летней пенсионерке обрушилась глыба льда. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на Садовой улице напротив Гостиного двора. Наледь упала с крыши дома 24\1. Двое прохожих оказали помощь пострадавшей. У пенсионерки кровоточил висок. На месте происшествия медики приняли решение о госпитализации женщины в Мариинскую больницу. 

Также на место приехали тракторы, которые зачистили территорию.

Напомним, что днем 13 февраля в Петербурге госпитализировали 34-летнюю женщину, на голову которой упала глыба льда. 

Ранее мы писали, что в Луге глыба льда с крыши упала на детскую коляску. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv
 

Теги: глыба льда, наледь, садовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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