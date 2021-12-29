На голову пенсионерки упала глыба льда на Садовой улице

На месте происшествия медики приняли решение о госпитализации женщины в Мариинскую больницу.

В понедельник, 14 февраля, на голову 69-летней пенсионерке обрушилась глыба льда. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на Садовой улице напротив Гостиного двора. Наледь упала с крыши дома 24\1. Двое прохожих оказали помощь пострадавшей. У пенсионерки кровоточил висок. На месте происшествия медики приняли решение о госпитализации женщины в Мариинскую больницу.

Также на место приехали тракторы, которые зачистили территорию.

Напомним, что днем 13 февраля в Петербурге госпитализировали 34-летнюю женщину, на голову которой упала глыба льда.

Ранее мы писали, что в Луге глыба льда с крыши упала на детскую коляску. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv

