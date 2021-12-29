Глыба льда упала на голову петербурженки на Левашовском проспекте

Точный адрес женщина не запомнила.

Днем 13 февраля в Петербурге госпитализировали 34-летнюю женщину, на голову которой упала глыба льда. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшая рассказала, что получила травму 11 февраля около 22 часов на Левашовском проспекте. Точный адрес женщина не запомнила. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и посттравматический субтотальный дефект барабанной перепонки. После оказания помощи пострадавшую отпустили домой.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее шестилетняя девочка получила ожог лица в медцентре на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.TV