В Луге глыба льда с крыши упала на детскую коляску

Обошлось без пострадавших.

Следственный Комитет Ленобласти организовал доследственную проверку после падения глыбы льда на детскую коляску в Луге. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Сообщение о падение льда появилось в соцсетех. На место оперативно выехали полицейские, следователи, прокуратура.

По предварительной информации, во время прогулки женщины с ребёнком, который находился в коляске, с крыши дома № 53 по улице Киевской на на коляску упала глыба льда. Обошлось без пострадавших.

Однако следователи провели осмотр офиса УК, изъяли документацию и проведут дальнейшую проверку.

Ранее в Петербурге после гибели дворника от упавшей ледяной глыбы возбудили два уголовных дела.

Фото: пресс-служба СК РФ по Ленинградской области