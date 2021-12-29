В Петербурге после гибели дворника от упавшей ледяной глыбы возбудили два уголовных дела

С крыши 29-летний работник спустился во двор, где убирал упавший снег и лед. В этот момент на него упал крупный фрагмент наледи, он скончался на месте.

В Петербурге следователи возбудили сразу два уголовных дела после того, как сошедшая с крыши наледь убила дворника. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). А второе уголовное дело возбудили в отношении гендиректора УК, который во время обыска применил силу в отношении следователя. Было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 7 февраля УК очищала от снега и наледи крышу дома по Большому Сампсониевскому проспекту. В этих работах принимал участие 29-летний мужчина. С крыши он спустился во двор, где убирал упавший снег и лед. В этот момент на него упал крупный фрагмент наледи, он скончался на месте.

Момент падения глыбы льда на дворника на Большом Сампсониевском попал на видео.

Фото: Piter.tv (архив)