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За сутки в Петербурге от сосулек пострадали как минимум пятеро
Сегодня, 12:44
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За сутки в Петербурге от сосулек пострадали как минимум пятеро

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Всем понадобилась помощь врачей.

В Петербурге за сутки из-за падения сосулек с крыш зданий пострадали четыре женщины и мужчина. Об этом пишет 15 января Neva.Today

У дома 12 по улице Александра Матросова 14 января ледяная глыба свалилась на голову 40-летней горожанки. Она обратилась к медам с ушибленной раной лобной области. 

В тот же день жертвой неубранных фасадов стала 47-летняя местная жительница, которая шла около дома 1 на Газовой улице. Пострадавшей диагностировали закрытую травму головы, сотрясение и ушибленную рану теменной области. 

Кроме того, помощь врачей понадобилась 49-летней женщине, передвигавшейся по Малой Посадской улице. Ее увезли в Мариинскую больницу.

Также льдина упала у станции метро "Нарвская" на 18-летнюю девушку. Петербурженка попала в медицинское учреждение с травмами головы. 

Помимо этого, вчера на набережной Обводного канала от наледи пострадал мужчина. Сосулька обрушилась на его ногу. 

Ранее на Piter.TV: после падения наледи на подростка и женщину на Шкапина возбуждено уголовное дело

Фото: Piter.TV 

Теги: падение наледи, сосульки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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