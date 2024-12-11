За сутки в Петербурге от сосулек пострадали как минимум пятеро

Всем понадобилась помощь врачей.

В Петербурге за сутки из-за падения сосулек с крыш зданий пострадали четыре женщины и мужчина. Об этом пишет 15 января Neva.Today.

У дома 12 по улице Александра Матросова 14 января ледяная глыба свалилась на голову 40-летней горожанки. Она обратилась к медам с ушибленной раной лобной области.

В тот же день жертвой неубранных фасадов стала 47-летняя местная жительница, которая шла около дома 1 на Газовой улице. Пострадавшей диагностировали закрытую травму головы, сотрясение и ушибленную рану теменной области.

Кроме того, помощь врачей понадобилась 49-летней женщине, передвигавшейся по Малой Посадской улице. Ее увезли в Мариинскую больницу.

Также льдина упала у станции метро "Нарвская" на 18-летнюю девушку. Петербурженка попала в медицинское учреждение с травмами головы.

Помимо этого, вчера на набережной Обводного канала от наледи пострадал мужчина. Сосулька обрушилась на его ногу.

Ранее на Piter.TV: после падения наледи на подростка и женщину на Шкапина возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV