Момент падения глыбы льда на дворника на Большом Сампсониевском попал на видео

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили, что куски льда продолжали падать с жилого дома.

Кусок наледи, упавший с крыши жилого дома № 94 на Большом Сампсониевском проспекте убил 29-летнего дворника. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении "Невских Новостей".

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили, что куски льда продолжали падать с жилого дома. Им самим пришлось сбивать оставшуюся наледь. При этом, есть информация, что утром 7 февраля работники ЖКС чистили кровлю.

Очевидцы сообщили, что после падения льда рабочий некоторое время двигался, однако, скорая очень долго ехала до места происшествия.

Видео: Невские Новости