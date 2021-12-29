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Сосулька убила дворника на Большом Сампсониевском проспекте
Сегодня, 22:11
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Сосулька убила дворника на Большом Сампсониевском проспекте

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Известно, что инцидент произошла в 17:50.

В понедельник, 7 февраля, глыба льда обрушилась на работника коммунальных служб в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте, д. 94. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Известно, что трагедия произошла в 17:50. На данный момент Личность погибшего и обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее мы сообщали, что сосулька обрушилась на беременную петербурженку у ТЦ "Международный". Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадину лба.

Фото: Piter.tv

Теги: глыба льда, дворник, сосулька
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Картина дня,

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