Сосулька обрушилась на беременную петербурженку у ТЦ "Международный"

Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадину лба.

В воскресенье, 6 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга на беременную 27-летнюю петербруженку обрушилась сосулька с крыши ТЦ "Международный" на улице Белы Куна. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал пострадавшая, инцидент произошел около 16:20 в воскуренье. В результате девушку на 7 неделе беременности госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадину лба.

Пострадавшая намерена обращаться с жалобой в районную администрацию. Полиция проводит проверку.

Ранее глыба льда обрушилась на 27-летнего прохожего на Бабушкина. Мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Фото: Piter.tv

