В Кронштадте прокуратура начала проверку после падения наледи на голову ребёнка

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. Ему на голову упала наледь. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 28 февраля с крыши одного из жилых домов по проспекту Ленина в Кронштадте наледь упала на козырек и, отскочив, попала в ребенка.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга