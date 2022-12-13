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В Кронштадте прокуратура начала проверку после падения наледи на голову ребёнка
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кронштадте прокуратура начала проверку после падения наледи на голову ребёнка

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Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. Ему на голову упала наледь. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 28 февраля с крыши одного из жилых домов по проспекту Ленина в Кронштадте наледь упала на козырек и, отскочив, попала в ребенка.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

Фото: прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: наледь, сосулька
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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