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Глыба льда обрушилась на 27-летнего прохожего на Бабушкина
Сегодня, 21:47
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Глыба льда обрушилась на 27-летнего прохожего на Бабушкина

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Мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В среду, 2 февраля, на 27-летнего прохожего обрушилась глыба льда на улице Бабушкина в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Молодой человек 1 февраля в 11:30 шел вдоль дома №42 на Бабушкина и на него обрушилась льдина. В результате происшествия мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. На данный момент он находится в приемном покое. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное. 

Ранее мы сообщали, что тело мальчика, который провалился под лед в Новосаратовке, нашли. На поиски потребовалось 6 дней.

Фото: Piter.tv

Теги: бабушкина, госпитализация, лед, пострадавший, прохожий
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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