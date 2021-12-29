Глыба льда обрушилась на 27-летнего прохожего на Бабушкина

Мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В среду, 2 февраля, на 27-летнего прохожего обрушилась глыба льда на улице Бабушкина в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодой человек 1 февраля в 11:30 шел вдоль дома №42 на Бабушкина и на него обрушилась льдина. В результате происшествия мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. На данный момент он находится в приемном покое. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, что тело мальчика, который провалился под лед в Новосаратовке, нашли. На поиски потребовалось 6 дней.

Фото: Piter.tv