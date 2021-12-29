Тело мальчика, который провалился под лед в Новосаратовке, нашли

На поиски потребовалось 6 дней.

Спасатели обнаружили тело мальчика, который провалился под лед в Новосаратовке 24 января. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Труп был найден накануне в километре от дома №161А, узнал Piter.TV.

Мальчик учился в первом классе. 24 января он вышел на прогулку вместе со своей сестрой и родственником-одногодкой. В какой-то момент девушка отвлеклась, после чего 7-летнего мальчика уже не было на месте. Ребенок утонул. По информации ГУ МЧС по Петербургу, в месте предполагаемого падения ребёнка под лёд скорость течения составляли 2-3 м/с, а глубина 9 метров.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО