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В Новосаратовке мальчик провалился под лед. Поиски продолжаются
Сегодня, 21:44
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В Новосаратовке мальчик провалился под лед. Поиски продолжаются

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В настоящий момент на месте происшествия работают 37 человек и 13 единиц техники. 

В понедельник, 24 января, около Новосаратовки во Всеволожском районе Ленобласти 7-летний ребенок провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел в акватории Невы. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Последний начали проверку по факту произошедшего. 

По данным МЧС, в 18:40 поступило сообщении о падении ребенка под лед. На данный момент поиски продолжаются. На месте происшествия работают 37 человек и 13 единиц техники. 

Сообщается, что в месте предполагаемого падения ребёнка под лёд течение 2-3 м/с, а глубина 9 метров.

Ранее мы писали, что в реке Оредеж во время крещенских купаний утонула женщина на глазах у детей. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

Теги: мальчик, провалился под лед
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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