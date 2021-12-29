В Новосаратовке мальчик провалился под лед. Поиски продолжаются

В настоящий момент на месте происшествия работают 37 человек и 13 единиц техники.

В понедельник, 24 января, около Новосаратовки во Всеволожском районе Ленобласти 7-летний ребенок провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел в акватории Невы. На место происшествия выехали спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Последний начали проверку по факту произошедшего.

По данным МЧС, в 18:40 поступило сообщении о падении ребенка под лед. На данный момент поиски продолжаются. На месте происшествия работают 37 человек и 13 единиц техники.

Сообщается, что в месте предполагаемого падения ребёнка под лёд течение 2-3 м/с, а глубина 9 метров.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области