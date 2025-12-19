Родителей убитого мальчика в Петербурге могут ограничить в правах

Семью погибшего ребенка признали социально опасной после трагедии.

Родителей девятилетнего мальчика, убитого в Санкт-Петербурге, могут ограничить в родительских правах в отношении других детей при отсутствии изменений в семейной ситуации. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

Анна Митянина сообщила, что семья погибшего ребенка состоит на учете и официально признана находящейся в социально опасном положении. Она уточнила, что родители могут быть ограничены в правах, если не предпримут необходимых мер для нормализации условий жизни и воспитания несовершеннолетних.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено Следственным комитетом после исчезновения девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. По данным следствия, около 14 часов 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному мужчине и перестал выходить на связь.

