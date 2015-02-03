Мать погибшего 9-летнего мальчика просила прощения на похоронах

Во время похорон матери ребенка стало плохо, ей потребовалась помощь близких.

В Санкт-Петербурге состоялись похороны 9-летнего Паши, погибшего от рук Петра Жилкина. На церемонию прощания допустили только родственников. Подробности стали известны КП-Петербург.

Когда гроб готовили к погребению, семья попросила открыть крышку, чтобы в последний раз увидеть мальчика. Увидев сына, мать опустилась на колени у изголовья и, не сдерживая эмоций, просила у него прощения, повторяя, что не может справиться с происходящим. Женщине стало плохо, у нее началась истерика.

Бабушка пыталась привести дочь в чувство, однако успокоить ее смог только супруг. Родные находились в тяжелом эмоциональном состоянии, у них дрожали руки, они с трудом держались на ногах. После того как гроб закрыли и опустили в землю, близкие молча наблюдали за происходящим.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский омбудсмен усомнилась в работе соцслужб после гибели ребенка.

