Мать погибшего 9-летнего мальчика просила прощения на похоронах

В Санкт-Петербурге состоялись похороны 9-летнего Паши, погибшего от рук Петра Жилкина. На церемонию прощания допустили только родственников. Подробности стали известны КП-Петербург.
Когда гроб готовили к погребению, семья попросила открыть крышку, чтобы в последний раз увидеть мальчика. Увидев сына, мать опустилась на колени у изголовья и, не сдерживая эмоций, просила у него прощения, повторяя, что не может справиться с происходящим. Женщине стало плохо, у нее началась истерика.
Бабушка пыталась привести дочь в чувство, однако успокоить ее смог только супруг. Родные находились в тяжелом эмоциональном состоянии, у них дрожали руки, они с трудом держались на ногах. После того как гроб закрыли и опустили в землю, близкие молча наблюдали за происходящим.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский омбудсмен усомнилась в работе соцслужб после гибели ребенка.
Фото: freepik (rawpixel.com)
