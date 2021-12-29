  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В реке Оредеж во время крещенских купаний утонула женщина на глазах у детей
Вчера, 23:27
509
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В реке Оредеж во время крещенских купаний утонула женщина на глазах у детей

0 0

На момент 22:30 поиски женщины продолжаются. 

В среду, 19 января, в Гатчинском районе Ленобласти в реке Оредеж во время крещенского купания утонула женщина. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества спасания на водах. 

Неподалеку от Выры в купели утонула женщина на глаза у детей. Отмечается, что место было не оборудовано. На данный момент на месте происшествия работаю водолазы. На момент 22:30 поиски женщины продолжаются. 

Крещенские купания у Петропавловской крепости: взгляд Piter.TV

Фото: Вконтакте / ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Теги: выры, крещенские купания, купель, утонула
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии