В реке Оредеж во время крещенских купаний утонула женщина на глазах у детей

На момент 22:30 поиски женщины продолжаются.

В среду, 19 января, в Гатчинском районе Ленобласти в реке Оредеж во время крещенского купания утонула женщина. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества спасания на водах.

Неподалеку от Выры в купели утонула женщина на глаза у детей. Отмечается, что место было не оборудовано. На данный момент на месте происшествия работаю водолазы. На момент 22:30 поиски женщины продолжаются.

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Фото: Вконтакте / ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области