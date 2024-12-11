В Петербурге возбудили дело из-за травм от падения наледи с крыш

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу начал расследование по факту травмирования жителей города от падения снега и наледи с крыш зданий. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
С 8 по 14 января на улицах города пострадали семь человек, включая четырех детей. Среди пострадавших:
– 8 января на улице Правды наледь упала на женщину;
– в тот же день возле станции метро "Чернышевская" пострадала девочка;
– на 7-й линии Васильевского острова наледь травмировала женщину;
– 11 января на улице Камышовой наледь упала на девочку;
– 14 января на улице Шкапина был травмирован мужчина;
– на улице Орбели и улице Серпуховской 14 января пострадали женщина и несовершеннолетний.
У пострадавших диагностированы травмы головы различной степени тяжести. Все они доставлены в городские медицинские учреждения для оказания помощи.
Для установления причин инцидентов и лиц, ответственных за содержание зданий, следователи проводят комплекс мероприятий. В администрациях районов и управляющих компаниях, отвечающих за очистку крыш, проведены обыски.
Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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