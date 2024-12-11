В Петербурге возбудили дело из-за травм от падения наледи с крыш

С 8 по 14 января на улицах города пострадали семь человек, включая четырех детей.

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу начал расследование по факту травмирования жителей города от падения снега и наледи с крыш зданий. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

С 8 по 14 января на улицах города пострадали семь человек, включая четырех детей. Среди пострадавших:

– 8 января на улице Правды наледь упала на женщину;

– в тот же день возле станции метро "Чернышевская" пострадала девочка;

– на 7-й линии Васильевского острова наледь травмировала женщину;

– 11 января на улице Камышовой наледь упала на девочку;

– 14 января на улице Шкапина был травмирован мужчина;

– на улице Орбели и улице Серпуховской 14 января пострадали женщина и несовершеннолетний.

У пострадавших диагностированы травмы головы различной степени тяжести. Все они доставлены в городские медицинские учреждения для оказания помощи.

Для установления причин инцидентов и лиц, ответственных за содержание зданий, следователи проводят комплекс мероприятий. В администрациях районов и управляющих компаниях, отвечающих за очистку крыш, проведены обыски.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу