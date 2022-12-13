Сергей Галанин рассказал о своем отношении к уехавшим артистам

Лидер "Серьги" рассказал о том, почему многие артисты уехали из России.

Российский музыкант Сергей Галанин летом 2022 года принял участие в записи клипа российского артиста Гарика Сукачева на песню Анатолия Крупова с красноречивым названием "Я остаюсь". Лидер группы "СерьГа" пояснил, что давно сделал свой выбор в пользу поддержки государства, военных и предпочитает не использовать сцену в качестве политической площадки или зоны для агитации сторонников. Он пояснил в интервью журналистам YouTube-канала, что вкладывает мысли и чувства в композиции, которые потом исполняет на концертах. Гость шоу ответил на вопрос ведущего о том, почему для многих граждан является неочевидным решение остаться "со своей страной".

Потому что у всех свои якоря по жизни. Поэтому многие и уезжают. Наверное, там им лучше, чем здесь. Когда все случилось год назад, я сам недели две приходил в себя… Когда остановился и подумал, начал понимать, что загоняли нас в эту ситуацию постепенно. Из самого-самого близкого моего окружения, мне кажется, большинство стоит на нормальных обычных гражданских нравственных позициях – быть с Родиной.... Сергей Галинан, музыкант

Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО.

Фото и видео: YouTube / Эмпатия Манучи