Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО

Музыкант отметил, что не стоит верить в цивилизованный мир.

Лидер рок-группы "СерьГа" Сергей Галанин объяснил, почему поддержал спецоперацию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам музыканта, после начала спецоперации он не понимал, что происходит, а после "стал взвешивать и вспоминать всю историю". Галанин отметил, что нацизм зародился в Европе. Он также призвал не забывать про Хиросиму и Нагасаки.

Хватит верить в цивилизованный мир. Люди делают свои бабки. Я им не завидую. Нам важно в эту воронку не заплыть. Сергей Галанин, лидер рок-группы "СерьГа"

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Видео: YouTube / Эмпатия Манучи