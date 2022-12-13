Лидер рок-группы "СерьГа" объяснил, почему поддержал СВО

Лидер рок-группы "СерьГа" Сергей Галанин объяснил, почему поддержал спецоперацию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
По словам музыканта, после начала спецоперации он не понимал, что происходит, а после "стал взвешивать и вспоминать всю историю". Галанин отметил, что нацизм зародился в Европе. Он также призвал не забывать про Хиросиму и Нагасаки.
Хватит верить в цивилизованный мир. Люди делают свои бабки. Я им не завидую. Нам важно в эту воронку не заплыть.
Сергей Галанин, лидер рок-группы "СерьГа"
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Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
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