Надежда Ангарская сообщила о закрытии Comedy Woman

Артистка заявила, что для нее эта новость стала настоящим шоком.

Российская актриса и певица Надежда Ангарская в программе "Эмпатия Манучи" на YouTube рассказала о закрытии Comedy Woman. Эту новость участницам шоу сообщил продюсер.

Звезда заявила, что не понимает, почему руководство Comedy Woman приняло такое решение. Она предположила, что проект мог себя изжить, а может приносил недостаточно денег.

Ангарская призналась, что для нее эта новость стала настоящим шоком, поскольку она одна растит сына и у нее три неоплаченных кредита (было семь). Теперь знаменитость планирует заниматься тем, что будет приносить ей стабильный доход. При этом последний спектакль у нее был в январе, а корпоратив – в марте.

Comedy Woman выходил на канале ТНТ с ноября 2008 года. Участницы шоу получали гонорары не только за телевизионные эфиры. Они много гастролировали и выступали на корпоративах. К слову, за выступление длительностью 15 минут заказчики платили им по 15 тысяч евро. Многие планы не удалось реализовать из-за пандемии коронавируса. Артисты лишились возможности выходить на сцену. Для многих последние несколько месяцев единственным доходом была работа на ТВ.

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Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ