Варнава рассказала Собчак, что потеряла 15 млн рублей из-за пандемии

Артистка лишилась контрактов и не смогла реализовать некоторые проекты.

В среду, 6 мая, на YouTube появился новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак", героиней которого стала российская актриса Екатерина Варнава. Во время беседы с ведущей гостья рассказала, какую сумму денег она потеряла из-за пандемии коронавируса.

По словам Варнавы, на данный момент ее убытки составили около 15 млн рублей, а "может и больше". Артистка заявила, что потеряла рекламный контракт, так как реклама была не снята – это 8 млн рублей. Также отменилось большинство концертов и корпоративов. "Просто за секунду у меня не стало денег", - рассказала Екатерина.

Артистка также призналась, что с некоторых пор не ищет легких денег. Пару лет назад она решила "не сидеть" на заработных средствах, а вложить все в инвестиционный проект. В один момент Варнава все потеряла, поскольку этот проект оказался финансовой пирамидой.

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Фото: скриншот / "Осторожно, Собчак"