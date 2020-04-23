Режиссер "Дау" рассказал Собчак, что Льва Ландау мог сыграть Галкин

По словам Хржановского, юморист испугался.

Популярная телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале новое интервью, героем которого стал режиссер фильмов "Дау" Илья Хржановский.

Во время беседы с кинематографистом выяснилось, что советского физика Льва Ландау мог сыграть юморист Максим Галкин. По словам режиссера, Галкин блестяще прошел пробы на эту роль, однако испугался, и его участие в проекте так и не состоялось.

"Максим на самом деле яркий персонаж. Он мерцающий. Я смотрел за ним и решил, что он может быть человеком, в котором есть эти саморазрушающие и скрытые слои. Легкость и свобода, под которыми много других слоев", - заявил Хржановский.

Режиссер заявил, что Галкин испугался, потому что его жизнь могла полностью поменяться после участия в откровенных сценах. Хржановский отметил, что понимает юмориста, однако он уверен, что "Максим — человек не случившийся по своему таланту".

Также роль Льва Ландау хотели предложить американскому актеру и продюсеру Эдриену Броуди. Однако в результате физика сыграл греческий актер Теодор Курентзис.

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Видео: YouTube / Ксения Собчак