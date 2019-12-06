Прокуратура проверяет возможные издевательства над детьми на съемках "Дау"

В отношении режиссера фильма возбудили уголовное дело

Харьковская прокуратура заинтересовалась возможными издевательствами над детьми во время съемок фильма "Дау. Дегенерация". Об этом пишет "Газета.ru".

Уголовное дело в отношении автора картины Ильи Хржановского возбудили после обращения уполномоченного по правам детей на Украине Николая Кулебы. По его мнению, в ходе съемок могли быть нарушены законы Украины в сфере охраны детей.

По информации правоохранителей, в процессе кинопроизводства несовершеннолетним сиротам могли причиняться физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий.

Как заявили инсайдеры, ребенок, сыгравший сына главных героев, был сиротой. Его использовали для съемок, а после вернули обратно в интернат. По поручению Кулебы, сотрудники его офиса обзвонили детские дома в Харьковской области, однако ни один из руководителей не подтвердил привлечение детей к съемкам фильма.

В киевском мемориальном центре "Бабий Яр", художественным руководителем которого является Хржановский, заявили, что все обвинения в адрес режиссера "Дау" сделаны на основании эмоций и субъективных мнений, построенных на догадках. Они считают, что окончательное решение следует принимать после объективных выводов правоохранителей.

Съемки фильма о советском физике Льве Ландау велись в Харькове с 2008 по 2011 гг. В сети неоднократно появлялась информация об изнасиловании актрис и актеров, а также убийстве животных на съемочной площадке. К слову, факт убийства свиньи уже не оспаривается.

Хржановский представил "Дау" в Париже в конце января 2019 года в виде инсталляции. Также одну из частей фильма "Дау. Наташа" включили в программу 70-го Берлинского кинофестиваля. После показа картины на Берлинале вспыхнул скандал.

Отметим, что в России четыре фильма из проекта – "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера" – не получили прокатного удостоверения от Минкульта и были запрещены из-за "пропаганды порнографии". Режиссер фильмов "Дау" Илья Хржановский хотел опротестовать это решение. Он написал письмо министру культуры, в котором заявил, что в "Дау", действительно, есть откровенные сцены, однако они являются частью художественного образа.

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Видео: YouTube / КиноДоза