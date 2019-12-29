На Берлинале вспыхнул скандал после показа "Дау. Наташа"

Немцев возмутила демонстрация пьянства и жестокости в фильме, а также пропаганда порнографии.

На Берлинале вспыхнул скандал после показа запрещенного в России фильма "Дау. Наташа" Ильи Хржановского. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немцам, в частности, не понравилась сцена, в которой следователь заставляет официантку засунуть себе в вагину бутылку. И сцен подобного характера в фильме не мало.

Режиссер Илья Хржановский заявил, что старался изобразить толерантный режим. В свою очередь на фестивале отметили, что в фильме демонстрируется пьянство и жестокость, а также есть пропаганда порнографии.

Напомним, в ноябре 2019 года Минкульт России отказался выдать прокатное удостоверение четырем из 10 частей проекта "Дау". В число запрещенных попали фильмы "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора сын" и "Дау. Саша Валера".

Ранее мы писали, что режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма.

Видео: Youtube / The Upcoming