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Организаторы Берлинале исключили Россию из списка участников фестиваля
Сегодня, 15:17
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Организаторы Берлинале исключили Россию из списка участников фестиваля

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Берлинале выступает против бойкота культурных произведений на основании происходящего. Фестивалю нужны критические голоса. Несмотря на это, они видят смысл в отстранении официального государства от участия.

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля объявили об исключении всех российских ведомств, делегаций и лиц, поддерживающих политику Кремля. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Берлинале.

В пояснительной записке сказано, что в данном контексте нельзя говорить об исключении кинематографистов и деятелей культуры из Берлинале по национальному признаку. Организаторы подчеркнули, что в своих работах они часто критикуют данный режим. Берлинале выступает против бойкота культурных произведений на основании происходящего. Фестивалю нужны критические голоса. Несмотря на это, они видят смысл в отстранении официального государства от участия в Берлинале.

Ранее мы сообщили, что Роскомнадзор ограничил доступ еще к нескольким сайтам.

Фото: pixabay

Теги: берлинале, германия, кино, фестиваль, фильмы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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