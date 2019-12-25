Организаторы Берлинале исключили Россию из списка участников фестиваля

Берлинале выступает против бойкота культурных произведений на основании происходящего. Фестивалю нужны критические голоса. Несмотря на это, они видят смысл в отстранении официального государства от участия.

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля объявили об исключении всех российских ведомств, делегаций и лиц, поддерживающих политику Кремля. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Берлинале.

В пояснительной записке сказано, что в данном контексте нельзя говорить об исключении кинематографистов и деятелей культуры из Берлинале по национальному признаку. Организаторы подчеркнули, что в своих работах они часто критикуют данный режим. Берлинале выступает против бойкота культурных произведений на основании происходящего. Фестивалю нужны критические голоса. Несмотря на это, они видят смысл в отстранении официального государства от участия в Берлинале.

Ранее мы сообщили, что Роскомнадзор ограничил доступ еще к нескольким сайтам.

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