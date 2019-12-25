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Роскомнадзор ограничил доступ ещё к нескольким сайтам
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Роскомнадзор ограничил доступ ещё к нескольким сайтам

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Блокировка касается израильского Девятого канала, эстонской газеты Postimess и других СМИ.

Под блокировку Роскомнадзора попало еще несколько сайтов средств массовой информации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Доступ ограничен к порталу Bellingcat (внесен в список СМИ-иноагентов). Также на территории России заблокировали русскоязычный Девятый канал (Израиль). Под блокировку попали сайты эстонской газеты Postimess, российского издания "Новые известия", а также белорусского "Еврорадио". По решению Генпрокуратуры, сайты прекратили работать на территории России с 24 февраля 2022 года.

Ранее мы сообщили, что Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России.

Фото: pixabay

Теги: блокировка, роскомнадзор, сайты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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