Хинштейн: Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России

Депутат подчеркнул, что россияне, которые продолжают пользоваться Instagram, используют систему обхода маршрутизации в сети.

Роскомнадзор заблокировал около 20 популярных VPN-сервисов в России. Регулятор продолжит работу в этом направлении. Об этом в эфире "ДумаТВ" сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Рассуждая об ограничениях, введенных страной против сервисов компании Meta* (Facebook, Instagram, Twitter), Хинштейн упомянул, что это достаточно долгий процесс, но Роскомнадзор выполнит эту непростую задачу. Депутат подчеркнул, что россияне, которые продолжают пользоваться Instagram, используют систему обхода маршрутизации в сети.

Напомним, что Хинштейн утверждал, что россияне не будут нести ответственность за посты в социальной сети Instagram после блокировки. Наказания последуют только в том случае, если российские пользователи будут нарушать действующее законодательство.

Ранее мы сообщили, что аналитик Пешкова предрекла России китайский вариант развития соцсетей.

Фото и видео: YouTube / Дума ТВ

*Meta - признана экстремистской на территории РФ