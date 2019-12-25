Аналитик Пешкова: Россию ждет китайский вариант развития соцсетей

Переход пользователей в Telegram и "ВКонтакте" не позволит полноценно заменить привычные для потребителей соцсети.

Генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенции НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова не исключила, что Россию ждет китайский сценарий развития национальных соцсетей. Об этом пишут РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что после блокировки соцсетей в Китае только 30% пользователей продолжили пользоваться соцсетями с помощью сервисов VPN. В этой связи, в Китае начали создавать альтернативные мессенджеры и сервисы для публикации контента. По мнению Пешковой, совсем скоро российский рынок представит пользователям новые продукты, успешность которых будет зависеть от того, насколько качественно они смогут соответствовать потребностям россиян.

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса имели свои аккаунты в Instagram. Теперь они не могут использовать соцсеть так как она подверглась блокировке. Пешкова убеждена, что переход пользователей в Telegram и "ВКонтакте" не позволит полноценно заменить привычные для потребителей соцсети.

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