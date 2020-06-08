В Петербурге избрали меру пресечения воспитательницам, обвиняемым в насилии над детьми

Одна из матерей заявила, что женщины трогали ее 4-летнего ребенка за ягодицы.

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения трем воспитательницам детского сада, которых подозревают в насилии над детьми. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Уголовное дело возбудили в декабре 2020 года. В полицию обратилась одна из матерей и заявила, что воспитательницы без особой надобности трогали за ягодицы ее 4-летнего ребенка. Проверка, которую провели СМИ, показала, что инициатива исходила от трех женщин, чьи дети ходят в этот сад. Остальные мамы не верят в обвинения, называя их сплетнями и домыслами. Сами воспитательницы не признали вину.

По решению суда, женщинам временно запретили посещать массовые мероприятия, общаться со всеми, кроме родственников, а также отправлять письма и посылки. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что избившего детей сирот воспитателя из Петербурга отправили под домашний арест.

Фото: Piter.TV