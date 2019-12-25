Избившего детей сирот воспитателя из Петербурга отправили под домашний арест

Судебный процесс проходил в закрытом формате.

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения воспитателю "Центра содействия семейному воспитанию №9", обвиняемому в избиении детей-сирот. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина неоднократно поднимал руку на воспитанников центра. Обвинение просило отправить его под стражу, ссылаясь на тяжесть преступления.

Следователи считают, что обвиняемый может попытаться скрыться, так как у него есть родственники за пределами Петербурга. Кроме того, следствие опасается, что мужчина может оказать давление на участников дела – руководство центра либо самих воспитанников.

В свою очередь обвиняемый признал вину лишь частично. Защита попросила обратить внимание на то, что мужчина не был ранее судим, и избрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий или домашний арест.

Суд, изучив материалы дела, отправил петербуржца под домашний арест сроком до 23 октября. Ему запрещено покидать квартиру, за исключением прогулок не более одного часа в период с 9 утра до полудня или с восьми до девяти вечера. Мужчине также нельзя общаться с участниками уголовного дела и другими людьми, только со следователем, адвокатом и близкими родственниками. Ему запрещено отправлять и получать письма, пользоваться радио, телефоном, телевидением и интернетом.

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Фото: Piter.TV