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Прокуратура проверит информацию об издевательствах над ребенком в петербургской больнице
Сегодня, 14:23
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Прокуратура проверит информацию об издевательствах над ребенком в петербургской больнице

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За малышом теперь будет ухаживать няня.

В Петербурге мама-блогер опубликовала в Сети видео, на котором в одной из петербургских инфекционных больниц над трехлетним малышом издевались. Сироту Витю привязывали к стульчику и кроватке колготками, чтобы он не мог двигаться. Прокуратура заинтересовалась громким делом и начала проверку в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 сентября.

На опубликованных материалах мальчик кричит и размахивает руками. Двигать ножками он не может из-за мешающих ему колготок. Как сообщили на портале "Фонтанка", блогер Дарья отметила, что мальчика работники больницы называют сыном наркоманов и относятся к нему без уважения. Его не разрешают трогать. 

В ночь на 12 сентября медицинское учреждение приехали сотрудники Следственного комитета. Прибыл сюда и детский омбудсмен. Малышу развязали ножки и предоставили няню, которая будет заботиться о нем до полного выздоровления мальчика. 

О результатах проверки пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Александр Попейко обещал рассказать в ближайшие сроки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в российской школе учительница избивала детей.

Фото

 

Теги: блогер, дети, здоровье, насилие над детьми
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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