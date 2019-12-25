Прокуратура проверит информацию об издевательствах над ребенком в петербургской больнице

За малышом теперь будет ухаживать няня.

В Петербурге мама-блогер опубликовала в Сети видео, на котором в одной из петербургских инфекционных больниц над трехлетним малышом издевались. Сироту Витю привязывали к стульчику и кроватке колготками, чтобы он не мог двигаться. Прокуратура заинтересовалась громким делом и начала проверку в медицинском учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 12 сентября.

На опубликованных материалах мальчик кричит и размахивает руками. Двигать ножками он не может из-за мешающих ему колготок. Как сообщили на портале "Фонтанка", блогер Дарья отметила, что мальчика работники больницы называют сыном наркоманов и относятся к нему без уважения. Его не разрешают трогать.

В ночь на 12 сентября медицинское учреждение приехали сотрудники Следственного комитета. Прибыл сюда и детский омбудсмен. Малышу развязали ножки и предоставили няню, которая будет заботиться о нем до полного выздоровления мальчика.

О результатах проверки пресс-секретарь аппарата детского омбудсмена Александр Попейко обещал рассказать в ближайшие сроки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в российской школе учительница избивала детей.

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