В Красноярске педагога отстранили от занятий после коллективной жалобы.

В российской школе учительница избивала детей и попала на видео. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала "Борус". В СМИ уточнили, что инцидент произошел во время учебного процесса в красноярском учреждении. Родители пожаловались на преподавателя гимназии под номером 13 Лилит Варданян, которая обучала английскому языку.

В социальных сетях уточнили, что видеозапись сделана еще в 2019 году. В сентябре 2021 года пятеро пострадавших опять пожаловались на нападения со стороны учительницы. Они заметили, что преподаватель ведет себя некорректно по отношению к несовершеннолетним: кричит, обзывает их "глупыми" и "медленными черепахами". Некоторых детей ей удалось довести до слез. После отправки коллективной жалобы на имя руководителя школы учительница продолжила вести занятия, но в присутствии завуча. Родители решили обратиться за помощью Прокуратуру.

На данный момент Лилит Варданян отстранена от должности, решается вопрос об ее увольнении.

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Фото и видео: Telegram / BAZA