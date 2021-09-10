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В российской школе учительница избивала детей

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В Красноярске педагога отстранили от занятий после коллективной жалобы.

В российской школе учительница избивала детей и попала на видео. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала "Борус". В СМИ уточнили, что инцидент произошел во время учебного процесса в красноярском учреждении. Родители пожаловались на преподавателя гимназии под номером 13 Лилит Варданян, которая обучала английскому языку.

В социальных сетях уточнили, что видеозапись сделана еще в 2019 году.  В сентябре 2021 года пятеро пострадавших опять пожаловались на нападения со стороны учительницы. Они заметили, что преподаватель ведет себя некорректно по отношению к несовершеннолетним: кричит, обзывает их "глупыми" и "медленными черепахами". Некоторых детей ей удалось довести до слез. После отправки коллективной жалобы на имя руководителя школы учительница продолжила вести занятия, но в присутствии завуча. Родители решили обратиться за помощью  Прокуратуру.

На данный момент Лилит Варданян отстранена от должности, решается вопрос об ее увольнении.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: дети, избиение, красноярск, школа
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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