Тюменец 7 лет насиловал двух маленьких падчериц

Мужчина начал совершать насилие, когда девочкам было 8 и 10 лет.

В городе Тюмень полицейские арестовали 40-летнего мужчину за сексуальное надругательство над двумя девочками, рожденными в 2009 и 2011 годах. Дети подвергались насилию на протяжении семи лет, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В середине июня в местных пабликах появились посты о том, что две сестры, отдыхавшие в детском лагере, рассказали вожатым о многолетних домогательствах со стороны отчима. После этого правоохранители назначили проверку.

Следствие установило, что с 28 мая 2019 года по 3 июня 2026 года обвиняемый систематически насиловал падчериц. На допросе он признался в преступлении.

Калининский районный суд отправил мужчину в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Красноярске арестовали мужчину, который несколько лет насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

Фото: Piter.tv