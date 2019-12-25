В Петербурге 17-летнего подростка подозревают в избиении отчима своей девушки

Было установлено, что 8 декабря около 21:45 у мужчины в гостях находился знакомый падчерицы, который во время внезапной ссоры избил его руками.

Полицией Приморского района задержан несовершеннолетний, подозреваемый в избиении отчима своей девушки. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

В полицию Приморского района 8 декабря поступило сообщение об избиении 53-летнего мужчины в своей квартире дома 31 корпус 2 по Комендантскому проспекту. На следующий день поступила телефонограмма о том, что потерпевший был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Было установлено, что 8 декабря около 21:45 у мужчины в гостях находился знакомый падчерицы, который во время внезапной ссоры избил его руками.

У дома 134 по Бухарестской улице по подозрению в совершении этого преступления по горячим следам задержан 17-летний житель Ульяновской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ.

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Фото: Piter.tv