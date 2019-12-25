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В Мурино петербуржца обстреляли из травмата
Сегодня, 11:47
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В Мурино петербуржца обстреляли из травмата

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По факту случившего правоохранители проводят проверку.

Жителя Петербурга в Мурино обстреляли из травматического пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

В больницу 9 декабря обратился 37-летний мужчина. У него диагностировали огнестрельные ранения головы и груди, также одна пуля попала в лоб. В пострадавшего стреляли ночью 4 декабря около дома 5 по проспекту Авиаторов Балтики. 

По факту случившего правоохранители проводят проверку, стрелка ищут. Пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Рижском проспекте неизвестный обстрелял спортивную школу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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