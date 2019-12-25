В Мурино петербуржца обстреляли из травмата

По факту случившего правоохранители проводят проверку.

Жителя Петербурга в Мурино обстреляли из травматического пистолета. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В больницу 9 декабря обратился 37-летний мужчина. У него диагностировали огнестрельные ранения головы и груди, также одна пуля попала в лоб. В пострадавшего стреляли ночью 4 декабря около дома 5 по проспекту Авиаторов Балтики.

По факту случившего правоохранители проводят проверку, стрелка ищут. Пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что на Рижском проспекте неизвестный обстрелял спортивную школу.

Фото: Piter.TV