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На Рижском проспекте неизвестный обстрелял спортивную школу
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На Рижском проспекте неизвестный обстрелял спортивную школу

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В результате случившего никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по спортивной школе. Об этом пишет 78.ru.

Днем 27 ноября в службу "112" обратился главный инженер СШОР № 1 Адмиралтейского района и заявил о выстрелах в окна спортивного зала школы на Рижском проспекте. Предположительно, стрельба производилась из пневматического пистолета. 

Прибывший на место происшествия полицейский установил, что на первом этаже были повреждены три окна и восемь окон на втором этаже. Обнаружили всего 17 отверстий. 

В результате случившего никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова. 

Фото: Piter.TV

Теги: рижский проспект, спортивная школа, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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