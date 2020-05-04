На Рижском проспекте неизвестный обстрелял спортивную школу

В результате случившего никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по спортивной школе. Об этом пишет 78.ru.

Днем 27 ноября в службу "112" обратился главный инженер СШОР № 1 Адмиралтейского района и заявил о выстрелах в окна спортивного зала школы на Рижском проспекте. Предположительно, стрельба производилась из пневматического пистолета.

Прибывший на место происшествия полицейский установил, что на первом этаже были повреждены три окна и восемь окон на втором этаже. Обнаружили всего 17 отверстий.

В результате случившего никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV