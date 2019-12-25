Водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова

"Пионер" у мужчины изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские задержали водителя каршерингового автомобиля, который открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Петроградском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что вечером 15 ноября на улице Академика Павлова злоумышленник, находясь за рулем каршеринга Ford Transit, выстрелил в сторону 34-летнего оппонента из аэрозольного устройства "Пионер", после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Подозреваемого в этом преступлении задержали 16 ноября. Им оказался 36-летний водитель-экспедитор, проживающий на Туристской улице. "Пионер" у мужчины изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV