  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова
Сегодня, 8:29
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Водитель каршеринга устроил перестрелку на улице Академика Павлова

0 0

"Пионер" у мужчины изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские задержали водителя каршерингового автомобиля, который открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Петроградском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Установлено, что вечером 15 ноября на улице Академика Павлова злоумышленник, находясь за рулем каршеринга Ford Transit, выстрелил в сторону 34-летнего оппонента из аэрозольного устройства "Пионер", после чего скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Подозреваемого в этом преступлении задержали 16 ноября. Им оказался 36-летний водитель-экспедитор, проживающий на Туристской улице. "Пионер" у мужчины изъяли, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодые люди устроили перестрелку на Владимирском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: перестрелка, улица академика павлова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии